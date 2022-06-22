Мужчина ранил человека у храма на западе Москвы

Неизвестный напал на людей днем 22 июня в районе Карамышевской набережной в Москве. Все произошло около храма. По предварительной информации, один человек пострадал.

«Бытовой конфликт. Один человек пострадал, по предварительным данным. Подозреваемый задержан, доставлен в отдел полиции», — сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

В ведомстве добавили, что будет проведена проверка.

По данным «МК», все случилось на проспекте Маршала Жукова. У мужчины было два ножа. Пострадавший, по информации издания, госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали в храме Живоначальной Троицы на Карамышевской набережной.