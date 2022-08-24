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    24 августа 2022, 20:05

    Мужчина пытался убить знакомую в Пензенской области

    Дарья Морозова

    Суд приговорил мужчину к году тюрьмы за попытку убийства знакомой и кражу в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу суда.

    Следствие установило, что преступник находился в гостях у женщины. Они выпивали произошел конфликт. В результате мужчина избил потерпевшую, а потом начал душить.

    В тот же день он обокрал чужой дом. Злоумышленник похитил пять тысяч рублей и бензопилу. Теперь он отправится в тюрьму на год.