Мужчина пытался убить знакомую в Пензенской области

Суд приговорил мужчину к году тюрьмы за попытку убийства знакомой и кражу в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствие установило, что преступник находился в гостях у женщины. Они выпивали произошел конфликт. В результате мужчина избил потерпевшую, а потом начал душить.

В тот же день он обокрал чужой дом. Злоумышленник похитил пять тысяч рублей и бензопилу. Теперь он отправится в тюрьму на год.