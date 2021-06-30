Мужчина пытался убить незваных гостей в ЯНАО

Житель ЯНАО отправится в тюрьму за попытку убийства знакомых, которые без предупреждения пришли к нему в гости. Об этом сообщило ИА «Север-пресс» со ссылкой на СКР по региону.

В момент совершения преступления мужчина был пьян. К нему в гости зашли женщина и мужчина, которые также были пьяны. Он не хотел их видеть, поэтому возник конфликт.

Хозяин схватил нож и ударил им мужчину. Женщина выбежала из дома, пострадавшему тоже удалось скрыться. На улице его заметили прохожие и отвезли его в больницу. Мужчина остался жив.

Преступника приговорили к шести годам тюрьмы.