Мужчина пытался расправиться с экс-супругой в Казани | 360°

Криминал 15 сентября 2022, 19:49 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина пытался расправиться с экс-супругой в Казани

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Житель Казани, весной пытавшийся расправиться с бывшей женой, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.

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По данным издания, два молодых человека, проходя возле железнодорожной насыпи, заметили припаркованное темное авто. Происходящее внутри насторожило прохожих, и один из них поинтересовался у мужчины, который сидел в машине, что он там делает с женщиной. Это отвлекло его, и женщина смогла выбраться из авто, после чего с места происшествия уехал и сам подозреваемый.

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