Мужчина пытался перевезти полтонны черемши через Белгород во Францию

Мужчина пытался доставить полтонны черемши через русско-украинскую границу во Францию. Он вез растение своим родственникам, написало ИА «Бел.Ру» со ссылкой на пресс-службу Белгородской таможни.

Сотрудники таможни задержали мужчину с 20 мешками черемши. Стоимость полтонны растения составила примерно 400 тысяч рублей. Разрешения на вывоз этого продукта у мужчины не было. В его отношении возбудили административное дело КоАП РФ о недекларировании товаров, сообщило ИА Nation News. Черемшу изъяли и поместили в камеру хранения вещественных доказательств.