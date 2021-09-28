Мужчина пытался перевезти более 19 килограммов марихуаны на такси в Приамурье

Правоохранительные органы задержали жителя Амурской области, который перевозил около 19,5 килограмма марихуаны на такси. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль Toyota Caldina на 1346-м километре автодороги Чита — Хабаровск для проверки документов.

Полицейские обнаружили в багажники три полимерных мешка с растительной массой с запахом конопли, а в салоне — две канистры с темной жидкостью. Все эти находки они изъяли.

«Исследование показало, что изъятое является марихуаной весом около 19,5 килограмма и гашишным маслом весом более 80 граммов», — сказано в сообщении ведомство.

Полицейские выяснили, что наркотики принадлежали пассажиру — мужчине 1997 года рождения. Представитель регионального УМВД рассказал РИА «Новости», что молодой человек перевозил запрещенные вещества на такси.

Мужчина живет в Сковородинском районе. Чтобы собрать коноплю, он приехал на такси в Ромненский район. Задержанный делал наркотики для личного потребления. Он арестован.

Против него открыто уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.