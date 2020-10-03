Мужчина пытался оставить экс-жену без работы и показал начальнику ее интим-фото

Мужчина, желавший лишить работы свою бывшую супругу, принес ее руководителю интимные фотографии женщины. Это, по мнению мужчины, должно было проиллюстрировать работодателю аморальное поведение его бывшей возлюбленной.

Интим-снимки женщины у ее бывшего мужа имелись еще со времен их брака. После поступка 50-летнего экс-супруга 42-летняя женщина написала на него заявление в полицию.

«Дознавателями отдела дознания МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Как указано в сообщении, сам мужчина вину не признает. Однако суд, на основании представленных правоохранителями доказательств, приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ.

Ранее стало известно, что мошенники от имени проекта «Холостяк» выманили у модели Юлии Кузнецовой 76 тысяч рублей, а потом стали шантажировать украденными у нее же интим-фотографиями. Инцидент произошел еще летом. Пока злоумышленников не нашли. Полиция, по словам девушки, предложила ей «просто блокировать их».