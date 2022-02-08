Мужчина пытался оплатить квартиру поддельным векселем в Туапсе

Мужчина пытался купить квартиру и расплатиться за нее поддельным векселем на 15 миллионов рублей в Туапсе. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Он смог сделать поддельный вексель самостоятельно при помощи специальных компьютерных программ. Бумагу он отправил в компанию, которая занималась продажей недвижимости. Сотрудники заподозрили, что что-то не так и обратились в полицию.

В результате на мужчину завели уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.