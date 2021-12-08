Мужчина пытался ограбить пункт выдачи заказов с зажигалкой-пистолетом в Санкт-Петербурге

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы за попытку ограбления пункта выдачи заказов интернет-магазина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Мужчина угрожал сотрудникам зажигалкой-пистолетом. При этом он закрыл лицо медицинской маской и шапкой с отверстиями для глаз.

Оказалось, что в пункте самовывоза нет кассы, а значит, нет и денег. Мужчина связал сотрудникц скотчем и сбежал.

Его приговорили к двум годам колонии.