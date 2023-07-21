Криминал 21 июля 2023, 14:33 Мужчина пытался купить в Белгородской области взрывчатку ФСБ: у Дубового Белгородской области задержали мужчину, который пытался купить взрывчатку РИА «Новости»

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В Белгородской области задержали мужчину при попытке достать из тайника купленную взрывчатку. Он собирался перепродать ее, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области пресекли незаконное приобретение взрывного устройства и взрывчатых веществ.

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Мужчину схватили возле тайника в районе поселка Дубовое в восьми километрах от Белгорода при попытке достать купленные электродетонатор мгновенного действия типа «ЭДП» и гексогеносодержащее пластичное вещество. Он заявил силовикам, что собирался вместе с подельниками перепродать эти предметы на территории России.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

В Казани задержали мужчину, который собирался поджечь бронетехнику на территории танкового училища. Бутылки с керосином, сообщил «Царьград», он спрятал на Дубравной улице.