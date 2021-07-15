Мужчина пытался изнасиловать сотрудницу кафе в Ижевске

Житель Ижевска напал на женщину в кафе и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, злоумышленник зашел в кафе после его закрытия и напал на сотрудницу заведения. Мужчина попытался избить ее и изнасиловать.

«Однако потерпевшая оказала мужчине активное сопротивление, смогла вырваться и выбежать на улицу, где обратилась к прохожим, которые сообщили о случившемся в полицию», — рассказали в ведомстве.

Мужчина задержан. Выяснилось, что он уже неоднократно был судим.