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    15 июля 2021, 18:15

    Мужчина пытался изнасиловать сотрудницу кафе в Ижевске

    Дарья Морозова

    Житель Ижевска напал на женщину в кафе и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.

    По данным следствия, злоумышленник зашел в кафе после его закрытия и напал на сотрудницу заведения. Мужчина попытался избить ее и изнасиловать.

    «Однако потерпевшая оказала мужчине активное сопротивление, смогла вырваться и выбежать на улицу, где обратилась к прохожим, которые сообщили о случившемся в полицию», — рассказали в ведомстве.

    Мужчина задержан. Выяснилось, что он уже неоднократно был судим.