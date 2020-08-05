Мужчина пытался изнасиловать двух женщин за полчаса под Волгоградом
Мужчина напал на двух женщин с разницей в полчаса и попытался их изнасиловать в Волгоградской области. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на СК по региону.
Известно, что на первую девушку он напал неподалеку от автобусной остановки. Мужчина повалил ее на землю, но она смогла сбежать.
После этого злоумышленник напал на 72-летнюю женщину. Ей помог прохожий, он же вызвал полицию.
«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных нападений», — рассказали в СК и уточнили, что мужчина задержан.