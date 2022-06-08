Мужчина пырнул ножом двух человек на севере Москвы

Неизвестный напал с ножом на людей на севере Москвы. Он ранил двух человек, а затем скрылся. Теперь мужчину разыскивают сотрудники полиции. Об этом «360» сообщил информированный источник.

По словам собеседника, нападение произошло на Фестивальной улице. Лысый мужчина 50-55 лет пырнул ножом двух человек, а затем уехал на автобусе. Нападавший был одет в серую футболку.

Правоохранители уже приступили к розыску мужчины. Они выясняют все обстоятельства и причины вооруженного нападения на людей.