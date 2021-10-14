Мужчина прострелил ногу соседу в Петербурге
Житель Петербурга в результате конфликта выстрелил в ногу своему соседу на Брянцева
Стрельба произошла в жилом доме на Брянцева в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости».
42-летний мужчина поступил в больницу с огнестрельным ранением. Он рассказал о том, что между ним и соседом произошла ссора. В итоге его неработающий сосед достал пистолет и выстрелил оппоненту в ногу.
Полицейским удалось задержать нападавшего. Оружие у него изъяли. Мужчину арестовали и доставили в отдел полиции. Врачи оценили состояние пострадавшего как удовлетворительное. На данный момент следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.