Мужчина прострелил ногу соседу в Петербурге

Стрельба произошла в жилом доме на Брянцева в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости».

42-летний мужчина поступил в больницу с огнестрельным ранением. Он рассказал о том, что между ним и соседом произошла ссора. В итоге его неработающий сосед достал пистолет и выстрелил оппоненту в ногу.

Полицейским удалось задержать нападавшего. Оружие у него изъяли. Мужчину арестовали и доставили в отдел полиции. Врачи оценили состояние пострадавшего как удовлетворительное. На данный момент следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.