Мужчина прошел интернет-опрос и лишился 131 тысячи рублей в Нижегородской области | 360°

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06 октября 2022, 15:54

Мужчина прошел интернет-опрос и лишился 131 тысячи рублей в Нижегородской области

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Житель Нижегородской области стал жертвой мошенников. Он прошел опрос в интернете, после которого у него с карты списалась 131 тысяча рублей, сообщила НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.

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Мужчине пришло уведомление, что за прохождение опроса можно получить три тысячи рублей. В конце он ввел данные своей банковской карты, после чего деньги списали со счета. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Мошенничество

Кражи

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