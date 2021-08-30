Мужчина признался в убийстве продавщицы магазина в Санкт-Петербурге

Мигрант из Узбекистана признался в совершении убийства. В ходе допроса он рассказал, что зарезал 39-летнюю гражданку Узбекистана. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая работала продавщицей в продуктовом магазине на улице Комсомола в Калининском районе Санкт-Петербурга. Ее тело обнаружили в служебном туалете магазина. В нем было множество ножевых ранений. Следствие предполагает, что убили пострадавшую из-за долгов. Подозреваемый в убийстве мужчина дал признательные показания.