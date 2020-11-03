Мужчина прикинулся полицейским и попытался ограбить москвичей в Измайловском парке

Неизвестный мужчина попытался ограбить прохожих в Измайловском парке Москвы. Он выдавал себя за правоохранителя, и с криком «Стоять, полиция!» выстрелил в воздух, а затем начал обыскивать выбранных жертв.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Он отметил, что в полицию с заявлением обратился один из пострадавших. Мужчина рассказал, что вместе с другом шел по территории Измайловского парка около 21:00 2 ноября. В это время с криком «Стоять, полиция!» к ним подбежал неизвестный. Он угрожал им предметом, похожим на пистолет, а затем один раз выстрелил в воздух. После этого он заставил мужчин лечь на землю и начал их обыскивать. В кармане у заявителя он нащупал мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей и попытался его похитить.

Однако в это время к месту подбежали настоящие сотрудники полиции. Неизвестный представился им сотрудником прокуратуры и показал какое-то удостоверение, однако правоохранители попытались его задержать. В результате неизвестный оказал им сопротивление и смог скрыться. Во время побега у него из рук выпал предмет, похожий на пистолет, а также удостоверение.

Правоохранители задержали подозреваемого через несколько часов. Им оказался 31-летний уроженец Молдавии, по данным источника, мужчина ранее не был судим. Во время осмотра его места жительства в Москве полицейские нашли четыре ножа, пневматический пистолет и 10 патронов без маркировки.

Исследование оружия показало, что это — револьвер, самостоятельно который сделали из списанного оглашенного револьвера «Таурус СО».