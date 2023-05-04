Криминал 04 мая 2023, 23:12 Мужчина предстанет перед судом за похищение и убийство жителя Ленобласти

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Мужчину будут судить за похищение и убийство 24-летнего жителя деревни Гарболово Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Следкома.

Преступление произошло в январе 2019 года. Мужчина проживал в съемной квартире и накопил долг по коммунальным платежам в размере 40 тысяч рублей. В какой-то момент к нему пришли квартиросъемщик и обвиняемый для того, чтобы потребовать деньги.

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Житель квартиры набросился на злоумышленника с ножом, на что тот схватил его, связал и поместил в багажник своего авто. После он выбросил должника в реку Вьюн. Тело пострадавшего обнаружили 10 августа 2020 года.