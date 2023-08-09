09 августа 2023, 16:22
Мужчина предстанет перед судом за поджог элитных автомобилей в Новосибирске
Суд Заельцовского района Новосибирска рассмотрит дело мужчины, который обвиняется в умышленном поджоге нескольких элитных автомобилей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры РФ.
По версии следствия, обвиняемый устроился разнорабочим в коттедж. Ему не понравились условия труда, в результате чего мужчина решил отомстить своему работодателю и поджег 10 автомобилей премиального сегмента.
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Отмечается, что общий имущественный ущерб оценили в 123 миллиона рублей
Преступления
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