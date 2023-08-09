Криминал 09 августа 2023, 16:22 Мужчина предстанет перед судом за поджог элитных автомобилей в Новосибирске

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Суд Заельцовского района Новосибирска рассмотрит дело мужчины, который обвиняется в умышленном поджоге нескольких элитных автомобилей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, обвиняемый устроился разнорабочим в коттедж. Ему не понравились условия труда, в результате чего мужчина решил отомстить своему работодателю и поджег 10 автомобилей премиального сегмента.

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Отмечается, что общий имущественный ущерб оценили в 123 миллиона рублей