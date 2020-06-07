Мужчина позагорал на Вечном огне в Приморье. Теперь его ищет полиция
На кадрах видно, что в чаше Вечного огня мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Артеме лежит мужчина. При этом он упирается ногами в звезду в центре монумента.
После публикации видео в соцсетях приморская полиция начала проверку.
«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание гражданина, причастного к происшествию», — рассказала РИА «Новости» представитель приморского управления МВД Ирина Сырова.
Как пишет сайт kp.ru, загоравшему в чаше Вечного огня мужчине грозит статья о вандализме. Так что его могут привлечь к уголовной ответственности.
По той же статье в Нижнем Тагиле задержали двух подростков, которые затушили пламя Вечного огня. Один из нарушителей оказался 14-летним школьником, его поймали в Пионерском сквере при патрулировании. Разбирательства тогда тоже начали после публикации видео в соцсетях.