Мужчина потратил украденные 2 млн рублей на отдых в Сочи | 360°

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10 октября 2022, 16:43

Мужчина потратил украденные 2 млн рублей на отдых в Сочи

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Житель Красноярского края украл у свояченицы два миллиона рублей и потратил их на отдых в Сочи. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УВД по городу.

С заявлением в полицию обратилась 32-летняя жительница Сочи. Женщина рассказала, что неизвестный похитил у нее два миллиона рублей. При этом за несколько дней до пропажи денег у нее гостила сестра вместе с супругом. Позже мужчина перестал выходить на связь.

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Сотрудники полиции задержали злоумышленника. В ходе разбирательств он признался, что потратил средства в развлекательных заведениях. Мужчина угощал всех посетителей шампанским.

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Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до десяти лет заключения.

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