Криминал 04 апреля 2023, 00:01 Мужчина пострадал от удара ножом от своей сожительницы в Новосибирской области

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Жительница Доволенского района Новосибирской области напала с ножом на своего сожителя. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Ситуация произошла ночью 30 марта. Сожители распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт, из-за чего 59 летняя злоумышленница схватилась за нож. Она ударила своего 47-летнего возлюбленного. Мужчину доставили в медицинское учреждение. Сотрудники органов возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».