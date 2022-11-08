Мужчина поссорился с матерью и поджег ее дом в Тюмени | 360°

Криминал 08 ноября 2022, 18:45 Мужчина поссорился с матерью и поджег ее дом в Тюмени

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Тюменец поджег дом матери за то, что та пообещала переписать недвижимость на другого человека. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

По данным ведомства, конфликт произошел из-за пьянства сына. Мужчина обиделся на мать и решил сжечь дом, чтобы он не достался постороннему.

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«В кладовой он нашел банку с краской, которую вылил на пол в комнатах и поджег. Позже мужчина рассказал о поджоге продавцу ближайшего магазина», — рассказали в ведомстве.

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Пожар удалось потушить. Сам дом не пострадал, но сгорела мебель и техника. Ущерб оказался равен почти миллиону рублей.

Суд приговорил злоумышленника к двум годам условно и обязательному обследованию у нарколога.