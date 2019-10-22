Мужчина порезал шестерых в Новой Москве. Двое скончались

Подозреваемого в нападении с ножом на людей в Новой Москве задержали. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, мужчина требовал от своих жертв деньги.

Все произошло в деревне Дудкино ТиНАО Москвы примерно в 05:00 22 октября. В один из домов зашел мужчина и потребовал от жителей деньги.

По информации Telegram-канала «112», это был наркоман, который просил дать ему в долг. Мужчине отказали, и тогда он напал с ножом на шестерых человек. Двое из них скончались, о состоянии остальных не сообщается.

Как сообщил «РЕН ТВ», четыре очевидца получили ранения, пытаясь остановить наркомана. Погибшие — мужчина и женщина — были знакомы с нападавшим.

Полиция задержала подозреваемого по горячим следам. Сейчас им занимаются следователи. Другие подробности не приводятся.