Мужчина попытался украсть металлический гараж в Челябинской области

Молодой человек попытался совершить кражу металлического гаража в Челябинской области. Он договорился с водителем грузовика, не объяснив ему свои планы. Об этом сообщило издание cheltv.ru.

По данным телеканала «Царьград», очевидцы вызвали полицию. Водитель грузовика объяснил, что не был в курсе, что совершается кража. Он думал, что гараж принадлежит злоумышленнику.

Молодого человека, который организовал кражу, будут судить. Ему грозит до двух лет тюрьмы.