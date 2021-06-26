Мужчина попытался сжечь 10 человек в Пермском крае

Мужчина облил 10 знакомых в своем гараже бензином и поджег. Об этом «360» рассказали в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Уточняется, подозреваемый находился в своем гараже в компании семерых мужчин и трех женщин. У него возник конфликт с одним из присутствующих. Началась драка. После этого он сходил домой за канистрой с бензином, облил знакомых и поджег. Пятеро из них и сам подозреваемый получили ожоги и были доставлены в больницу.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью». По данным следствия, в момент совершения преступления он был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее серийный маньяк из Бразилии по имени Педриньо Матадор убил своего отца и съел его сердце. Об этом сообщило ИА Nation News.

Впервые Матадора посадили в 1973 году. В 2007 году он вышел на свободу, а затем снова оказался под домашним арестом до 2018 года. Теперь он рассказывает журналистам свои истории.

Отца он убил, когда тот пришел к нему в камеру. Маньяк нанес ему 22 удара ножом, а потом разрезал грудную клетку и достал сердце. Таки образом, пояснил Матадор, он отомстил ему за смерть матери. По данным следствия, всего он убил более 100 человек.