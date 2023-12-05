Криминал 05 декабря 2023, 11:35 Мужчина попытался ограбить комиссионный магазин в Москве Мужчину задержали после вооруженного налета на комиссионный магазин в Москве РИА «Новости»

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Мужчина в маске, перчатках и капюшоне попытался ограбить комиссионный магазин на северо-западе Москвы, однако бдительный сотрудник заведения вовремя успел среагировать. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, злоумышленник подошел к стойке администратора и со словами «Это ограбление!» стал угрожать работникам магазина пистолетом и перцовым баллончиком. Мужчина потребовал отдать ему два ноутбука и все денежные средства.

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Сотрудник магазина успел вовремя нажать кнопку тревоги. Злоумышленник заметил это, поэтому экстренно покинул место преступления. Чтобы отвести от себя взгляды, он поменял свою красную куртку на менее заметную, которую заранее взял с собой. После этого он отправился домой.

После задержания 30-летний подозреваемый объяснил, что сдал в этот комиссионный магазин ноутбук своей девушки и компьютер матери. Когда собственницы потребовали вещи обратно, он решил ограбить заведение, потому что возможности выкупить технику у него не было.

«Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации („Разбой“) и с учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне жителя Подмосковья обвинили в убийстве родителей и краже. Мужчина зарезал своих родственников, а чтобы обеспечить себе алиби инсценировал ограбление. Он вынес из квартиры деньги и золотую цепочку и скрылся.