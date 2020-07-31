Мужчина попытался изнасиловать школьницу и украл у нее iPhone

Мужчина попытался изнасиловать девочку-подростка, а затем отобрал у нее iPhone. Правоохранители нашли подозреваемого — им оказался безработный гражданин Узбекистана.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Он отметил, что с заявлением обратилась мать пострадавшей девочки. Она рассказала, что около 23:00 29 июля в поселке Тучково Рузского городского округа неизвестный попытался изнасиловать ее дочь. Это произошло в микрорайоне Восточный, возле дома 25.

Мужчина напал на ученицу девятого класса, а когда не смог осуществить задуманное, отобрал у нее мобильный телефон iPhone 5с. Правоохранители установили личность нападавшего — им оказался 29-летний гражданин Узбекистана, который проживал в России без регистрации. Полицейские выяснили, что он был ранее судим за грабеж.

С места происшествия правоохранители изъяли iPhone 5с. Ведомство начало проверку.