Мужчина попал в больницу с ножевым ранением в Петербурге

Мужчина попал в реанимацию с ножевыми ранениями в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник.

У него произошел конфликт с еще одним мужчиной на Думской улице. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали колото-резаные ранения живота, повреждения печени и внутрибрюшное кровотечение.

Подозреваемого задержали. Он заявил, что просто избил оппонента. Но у него нашли нож. Возбуждено уголовное дело.