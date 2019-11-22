Мужчина попал в больницу с ножевым ранением груди в Выборге
Молодого человека подозревают в нападении с ножом на мужчину. Пострадавший лежит в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Правоохранители задержали подозреваемого. По версии следствия, молодой человек напал с ножом на 33-летнего мужчину 19 ноября в доме на перекрестке улицы Суворова и проспекта Ленина в Выборге. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у него колото-резаное ранение грудной клетки.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 20-летний молодой человек.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».