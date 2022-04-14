Мужчина получит срок за вовлечение подростка в кражи в Ноябрьске

Житель Ноябрьска пойдет под суд за кражи и вовлечение несовершеннолетнего в преступления. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Мужчина попросил подростка следить за обстановкой, пока он сам обворовывал торговые павильоны. В итоге они совершили пять краж с общей суммой ущерба около 330 тысяч рублей. Кроме того, мужчина в одиночку обокрал еще две торговые точки на сумму более 50 тысяч рублей.

Теперь его будут судить за семь краж и вовлечение в преступление несовершеннолетнего. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Подросток возраста привлечения к уголовной ответственности еще не достиг.