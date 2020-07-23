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    23 июля 2020, 15:01

    Мужчина получил восемь лет тюрьмы за нападение на инкассаторов

    Дарья Морозова

    Жителя Хабаровска приговорили к восьми годам лишения свободы за разбойное нападение на инкассаторов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

    По данным газеты «Взгляд», злоумышленник совершил нападение в 2006 году с двумя подельниками. В результате один из инкассаторов погиб, а второй был ранен.

    «Добычей злоумышленников стали 14 млн рублей. После совершения преступления они скрылись», — рассказали в ведомстве.

    Новости SMI.FM