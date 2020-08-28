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    28 августа 2020, 13:54

    Мужчина получил условный срок за долг по алиментам

    Дарья Морозова

    Мужчина из Пензенской области предстал перед судом за долг по алиментам в 300 тысяч. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

    Мать детей умерла, они живут с посторонними людьми. Отец не работает, не платит алименты. Его долг составил 300 тысяч рублей.

    На него завели уголовное дело. Мужчина получил один год условно и год испытательного срока.

    «Но до настоящего времени к отбытию обязательных работ мужчина не приступил, поэтому в третий раз было составлено два протокола и судом вынесен приговор в виде 7 и 10 суток административного ареста», — пояснили в пресс-службе.

    Новости SMI.FM