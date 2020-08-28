Мужчина получил условный срок за долг по алиментам

Мать детей умерла, они живут с посторонними людьми. Отец не работает, не платит алименты. Его долг составил 300 тысяч рублей.

На него завели уголовное дело. Мужчина получил один год условно и год испытательного срока.

«Но до настоящего времени к отбытию обязательных работ мужчина не приступил, поэтому в третий раз было составлено два протокола и судом вынесен приговор в виде 7 и 10 суток административного ареста», — пояснили в пресс-службе.