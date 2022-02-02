Мужчина получил срок за избиение посетителя бара в Муроме

Суд вынес приговор мужчине за жестокое избиение посетителя бара в Муроме. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Между ними возник конфликт, в результате чего преступник сильно избил своего оппонента. У пострадавшего диагностировали множество травм, в том числе переломы стенок пазухи и глазничной части скуловой кости, перелом челюсти и многое другое. В результате повреждения привели к неизгладимому обезображиванию лица.

Преступника приговорили к четырем годам тюрьмы и выплате компенсации в 500 тысяч в пользу потерпевшего.