Мужчина получил срок за выращивание конопли у себя дома в Пермском крае

Суд вынес приговор мужчине, который у себя дома выращивал коноплю в Пермском крае. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Он обустроил в квартире целую оранжерею.

«Окна были закрыты темной светонепроницаемой тканью, стены обклеены фольгированным материалом, межкомнатные двери заменяла плотная темная ткань», — рассказали в ведомстве.

Мужчине дали четыре года свободы условно и обязали выплатить штраф в 20 тысяч рублей.