Мужчина отправится в тюрьму на 11 лет за убийство приятеля в Тюмени | 360°

Криминал 21 октября 2022, 18:11 Мужчина отправится в тюрьму на 11 лет за убийство приятеля в Тюмени

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Суд вынес приговор жителю Свердловской области, который 49 раз ударил ножом знакомого. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Тюменской области.

Свердловчанин находился в гостях у родственника в Тюмени. Там он поссорился с собутыльником и убил его. Также мужчина похитил у жертвы телефон. Через день злоумышленник во всем признался полиции.

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Злоумышленника приговорили к 11 годам и шести месяцам лишения свободы. Также его обязали выплатить более полутора миллиона рублей родственникам погибшего в качестве моральной компенсации.

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