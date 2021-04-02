Мужчина получил срок за убийство жены в суде в Свердловской области

Свердловский областной суд приговорил к сроку мужчину за убийство женщины, с которой он жил. Преступление он совершил около здания суда. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Кроме женщины пострадал еще судебный пристав. Известно, что в день убийства мужчину должны быть судить за систематическое избиение супруги.

Мужчину приговорили к 17 годам тюрьмы. Также он обязан выплатить каждому потерпевшему компенсацию в размере миллиона рублей.