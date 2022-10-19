Мужчина получил срок за убийство 12-летней давности в Перми | 360°

19 октября 2022, 14:10
Мужчина получил срок за убийство 12-летней давности в Перми
Суд приговорил жителя Перми к 21 году тюрьмы. Установлено, что 12 лет назад, работая охранником, он убил своего руководителя. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, у мужчин возникли разногласия в вопросе финансов. В результате охранник отвез оппонента в лес, задушил его и там же закопал.
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Все эти годы погибший считался пропавшим без вести. Злоумышленник получил 21 год тюрьмы. Сейчас он отбывает наказание за убийство другой сотрудницы той же компании.
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