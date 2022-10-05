Мужчина получил срок за ножевое ранение знакомого в ЯНАО | 360°

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Мужчина получил срок за ножевое ранение знакомого в ЯНАО

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Суд вынес приговор жителю ЯНАО, который ударил ножом своего гостя. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на МВД РФ по региону.

По данным ведомства, мужчина ранил знакомого, а затем скрылся. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Свою вину преступник признал.

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«Назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится на официальном сайте ведомства.

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