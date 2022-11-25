Криминал 25 ноября 2022, 17:28 Мужчина получил срок за изнасилование тещи и домогательства до несовершеннолетней падчерицы в ХМАО

Читать 360tv в

Суд приговорила жителя ХМАО к 16 годам тюрьмы. Он изнасиловал тещу и совершал неоднократные насильственные действия сексуального характера по отношению к 14-летней падчерице. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, мужчина также два раза пытался изнасиловать подростка. На тещу он напал, будучи пьяным.

Реклама

Кроме тюремного срока ему также назначили выплатить потерпевшим компенсацию в 400 тысяч рублей.

Реклама