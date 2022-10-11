Мужчина получил срок за изнасилование падчерицы в Волгоградской области | 360°

Криминал 11 октября 2022, 14:41 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина получил срок за изнасилование падчерицы в Волгоградской области

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Суд приговорил жителя Волгоградской области к 17 годам тюрьмы за изнасилование 13-летней падчерицы. Об этом сообщило издание «Новости Волгограда» со ссылкой на объединенную пресс-служба судов региона.

Следствие установило, что мужчина был пьян. Он угрожал девочке убийством, а также снимал преступление на камеру. Школьница смогла убежать и рассказать обо всем матери.

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Теперь злоумышленник сядет в тюрьму на 17 лет.

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