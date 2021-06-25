Мужчина получил срок за хранение боеприпасов погибшего отца в Пензенской области

Житель Пензенской области получил условный срок. Он незаконно хранил боеприпасы, которые принадлежали его умершему отцу. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

Из гаража мужчины изъяли порох и патроны для огнестрельного оружия. Он объяснил, что все это принадлежало его отцу, который умер еще восемь лет назад. Мужчина планировал сдать боеприпасы, но потом забыл про это.

В результате ему присудили два года лишения свободы условно. Приговор в исполнение еще не привели.