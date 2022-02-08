Мужчина получил срок за ДТП с полицейским в Краснодаре

Суд вынес приговор мужчине, который сбил двух полицейских в Краснодаре. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Правоохранители задержали мужчину по подозрению в связанной с наркотиками деятельности. Он попытался скрыться. В итоге сначала он въехал в патрульную машину, а потом сбил двух полицейских, протащив одного на капоте около 10 метров.

На него завели уголовное дело. В итоге мужчина получил пять лет тюрьмы.