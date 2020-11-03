Мужчина получил два года колонии за угрозы полицейскому в Москве
Мужчина в Москве был осужден на два года тюрьмы за применение насилия в полицейскому при помощи кусачек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката осужденного Михаила Убушаева.
По данным газеты «Вечерняя Москва», мужчину задержали в магазине из-за конфликта с охранниками. Оттуда его доставили в отделение полиции, где полицейский попытался надеть на него наручники. В ответ мужчина начал угрожать правоохранителю кусачками.
Мужчине присудили два года тюрьмы, его защита собирается обжаловать приговор.