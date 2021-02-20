Мужчина получил 9 лет за убийство подростка в Волгограде

Молодой человек из Волгограда отправится в тюрьму на девять лет за убийство 16-летнего подростка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным «Газеты.ru», подросток был доставлен в больницу с колото-резаной раной на шее. Врачи не смогли спасти его.

Ранее судимый местный житель был задержан по подозрению в убийстве. Он признался в совершенном преступлении и заявил, что убил парня за то, что тот толкнул его. Преступника приговорили к девяти годами колонии строгого режима.