Мужчина получил 8 лет тюрьмы за убийство партнерши во Владимире | 360°

Криминал 07 сентября 2022, 17:21 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина получил 8 лет тюрьмы за убийство партнерши во Владимире

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Житель Владимира убил женщину, с которой жил вместе. Суд приговорил его к восьми годам тюрьмы, сообщил телеканал «Царьград».

По данным ведомства, у пары произошел конфликт. Женщина обвинила мужчину в пьянстве, после чего тот избил ее. От побоев пострадавшая скончалась.

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Преступник признал свою вину. Теперь он отправится в тюрьму на восемь лет.

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