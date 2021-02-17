Мужчина получил 15 лет тюрьмы за ограбление и изнасилование пенсионерки

Жителю Саратовской области присудили 15 лет тюрьмы. Он проник в квартиру пенсионерки, ограбил женщину и изнасиловал, а после поджег квартиру. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Уточняется, что мужчина представился работником газовой службы и под этим предлогом зашел домой к жертве. Преступник ударил ее ножом, изнасиловал, забрал более 450 тысяч рублей, а после поджег занавески, одеяла и подушки. Женщина смогла прийти в себя и добраться до соседей. Те вызвали скорую помощь и полицию.

Выяснилось, что мужчина уже был судим.