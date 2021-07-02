Мужчина пойдет под суд за вовлечение подростков в продажу наркотиков на Ямале

Задержан житель Салехарда, который вовлек двух несовершеннолетних в продажу наркотиков. Об этом сообщило ИА «Север-пресс» со ссылкой на СКР по ЯНАО.

Уточняется, что он познакомился с ними в интернете и убедил приехать из Москвы в Салехард, пообещав хороший заработок. В результате подростков задержали, а мужчину объявили в федеральный розыск.

Позже его нашли на территории Чечни и вернули обратно в Салехард. Мужчину будут судить. Также решается вопрос о его аресте.