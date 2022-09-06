Мужчина пойдет под суд за убийство соседа в Новосибирске | 360°

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Мужчина пойдет под суд за убийство соседа в Новосибирске

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Жителя Новосибирской области будут судить за убийство соседа по даче. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По версии следствия, в момент совершения преступления мужчина был пьян. Он разыскивал жену в поселке и забрел в чужой дом. Хозяева попытались его выгнать, но в итоге злоумышленник выстрелил в одного из них из ружья. Пострадавший скончался.

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Теперь подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

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