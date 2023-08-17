Криминал 17 августа 2023, 15:19 Мужчина пойдет под суд за убийство шести человек в Москве 29 лет назад СК: мужчину будут судить за убийство шести человек в московском спорткомплексе в 1994 году РИА «Новости»

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В Москве завершили расследование уголовного дела об убийстве шести человек в здании спортивного комплекса на Бережковской набережной в апреле 1994 года. Дело передали в суд, сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

По данным ведомства, подозреваемым стал 52-летний мужчина, который убил шесть человек вместе со своими сообщниками. Они заранее выстроили план действий и нашли огнестрельное оружие. Злоумышленники застрелили несколько человек на первом этаже, а затем отправились в бильярдную комнату, где расправились с еще шестью людьми. Первые получили своевременную помощь и благодаря этому остались в живых.

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Мужчину обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса РСФСР, среди которых «Покушение на убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц».

Следователи собрали достаточную доказательную базу, чтобы передать дело в суд. Однако сам подозреваемый не признал своей вины.

Ранее стало известно, что москвич заказал киллера для семьи друга-миллионера.